Irpinia, denunciati due 30enni per tentata truffa

I Carabinieri della Stazione di Solofra hanno denunciato un 30enne di Napoli per “tentata truffa”. Nella città conciaria l’uomo, alla guida di un’auto presa a noleggio, avrebbe simulato un incidente con un’autovettura condotta da una ragazza, pretendendo del denaro quale risarcimento per l’asserito danno.

La giovane automobilista, subodorando l’inganno, non ha “abboccato”: ricordando i consigli dell’Arma in merito a tale tipologia di reato divulgati sia grazie agli organi d’informazione, non ha esitato a segnalare l’accaduto al “112”. A questo punto l’uomo è subito risalito in auto e si è dato alla fuga.

L’immediata attività d’indagine sviluppata dai Carabinieri ha permesso di individuare il presunto responsabile (già gravato da specifici precedenti di polizia), deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

I Carabinieri della Stazione di Quindici hanno deferito in stato di libertà un 30enne della provincia di Napoli per “Truffa” e “Sostituzione di persona”. L’indagine ha preso spunto dalla denuncia presentata dalla vittima che, qualche giorno fa, si era vista recapitare comunicazioni per pagamenti relativi alla fornitura di energia elettrica da parte di una società con la quale non aveva mai stipulato alcun contratto.