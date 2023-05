Irpinia-Sannio Polo Logistico: le componenti politiche ed economiche sottoscrivono un’intesa.

Non ci sarà alcuna guerra tra Sannio ed Irpinia sul polo della logistica in Valle Ufita e a Ponte Valentino. Il cammino unitario di Sannio e Irpina su questo progetto strategico di infrastrutture a servizio dei due poli produttivi è stato sancito con la firma di un documento unitario da parte dei rappresentanti istituzionali delle due province confinanti che vogliono il rilancio del polo logistico.

L’intesa è stata trovata nella Sala Consiliare di Palazzo Mosti a Benevento nel corso di una riunione convocata e presieduta dal sindaco Clemente Mastella con l’intervento dei presidenti della Provincia sannita Nino Lombardi e di quella irpina Rizieri Buonopane, e delle omologhe Confindustria Oreste Vigorito e Emilio De Vizia. Presenti anche vertici sanniti e irpini dei sindacati Cgil, Cisl, Uil per il rilancio di due opere fondamentali per i territori delle aree interne, serviti entrambi dalla trasversale ferroviaria tra il Tirreno e l’Adriatico, l’autostrada tra Napoli e Bari.

L’intesa vuole innanzitutto essere da stimolo ai parlamentari, sia irpini che sanniti, al fine di rilanciare questi progetti per lo sviluppo delle aree interne Sannio e Irpinia. Ma nello stesso tempo anche tutti i soggetti firmatari per tutte le azioni che possano determinare la realizzazione della Piattaforma logistica Ufita Sannio, nell’ambito del Pnrr e nella programmazione di spesa regionale, nazionale e comunitaria.