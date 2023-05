Irpinia/Sannio previsioni meteo di oggi

La pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. Nello specifico sul litorale settentrionale cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; su litorale meridionale, pianure settentrionali, pianure meridionali, subappennino e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3100 metri. Mare poco mosso. Per seguire gli aggiornamenti vai su: https://www.3bmeteo.com