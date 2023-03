Juve Stabia – Avellino, Rastelli senza un esterno e un centrocampista

Dopo le decisioni del giudice sportivo della Lega Pro, è stata ufficializzata la squalifica di Fabio Tito e Sonny D’Angelo per un turno. Decima ammonizione per l’esterno e quinta per il centrocampista, scatta quindi la giornata di stop per i 2 calciatori biancoverdi.

In settimana D’Angelo è stato costretto ai box per un problema alla spalla, insieme ad altre quattro pedine alle prese con terapie specifiche, ma d’altro canto c’è stato il ritorno di Federico Casarini dopo il turno di squalifica scontato a Taranto e di Pasquale Pane, che ha superato il suo infortunio.

Importanti assenze anche per la Juve Stabia, che non potrà infatti contare su Luca Pandolfi. Il partenopeo non potrà partecipare al derby con l’Avellino in quanto squalificato per tre turni dal giudice sportivo per un episodio accaduto nello scorso match, in particolare nel comunicato della Lega Pro si legge: “per avere, al 32° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario quando, con il pallone non a distanza di gioco, disinteressandosi dell’azione, lo colpiva con un pugno sul volto, facendolo cadere a terra”. Pandolfi tornerà a disposizione del mister Novellino soltanto per l’ultima giornata di campionato