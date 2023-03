Juve Stabia – Avellino, si attendono le decisioni del GOS sulla vendita dei ticket

Si attendono le decisioni del Viminale e del GOS dopo la sospensione assunta dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, al fine di approfondire l’analisi degli eventuali rischi connessi alla gara” Juve Stabia – Avellino.

Oltre al derby campano, sfida valevole per la trentacinquesima giornata del campionato del girone C di Serie C, si stanno analizzando altri due match: Brindisi – Città di Fasano e Città di Acireale – Catania di Serie D.

Con quanto disposto nella scorsa settimana, l’ONMS invitava la LegaPro a interessare la società organizzatrice affinché venga sospesa la vendita dei tagliandi fino a nuove direttive in sede GOS sul caso, che dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Sia la Juve Stabia che l’Avellino, infatti, non hanno ancora pubblicato informazioni sui biglietti utili per assistere dal vivo al derby in programma domenica alle ore 17.30 allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare.