Lauro, Il ritratto di Dorian Gray in scena al Castello Lancellotti

Lauro – In occasione della festa presa in prestito dal mondo anglosassone Halloween Controtempo Theatre porta in scena “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde, in versione itinerante al castello Lancellotti di Lauro, in provincia di Avellino nelle giornate di 28, 29 e 31 ottobre 2023.

Tre repliche al giorno alle ore 18:00, 19:30 e 21:00.

Il ritratto è lo specchio dell’anima di Dorian Gray. Il protagonista scopre il suo vero sé osservando il dipinto che riflette la sua immagine divorata dalle conseguenze del suo agire nel tempo. La bellezza e la giovinezza immutabili di Dorian nascondono una dannazione che logora dall’interno e si incancrenisce con la vanità che tormenta il protagonista nel corso dell’intera rappresentazione. Dorian appare sempre giovane e gentile ma il suo riflesso incorniciato ci mostra tutt’altro. In tutto il romanzo, la vanità tormenta Dorian, sembrando dannare le sue azioni prima ancora che vengano poste in atto. Essere o apparire? Esaltare l’immagine che si ha di sé o rispettare la propria anima? Sono diversi gli interrogativi che Wilde pone all’interno di quest’opera e che la regia e il riadattamento di Controtempo restituiscono in un atmosfera inquietante nella cornice del castello Lancellotti di Lauro (AV) che per l’occasione si trasforma in un luogo cupo e al tempo stesso affascinante e misterioso.

Lo spettacolo si terrà in versione itinerante occupando tutti gli ambienti disponibili del sito. Il pubblico non avrà a disposizione delle sedute ma si sposterà del castello e si inoltrerà nel viaggio compiuto da Dorian sentendosi profondamente coinvolto in molti momenti della rappresentazione e immergendosi completamente nella vicenda che porterà il protagonista alla dannazione.

La prenotazione è obbligatoria tramite il numero 339 578 8217, il costo del biglietto è di 20 euro.

Lo spettacolo non è adatto ai minori di 14 anni.

Il castello Lancellotti di Lauro (AV) si trova a pochissimi minuti da Nola: per i provenienti dal napoletano, salernitano e casertano, si consiglia di prendere l’USCITA AUTOSTRADALE NOLA; per i provenienti dal beneventano e avellinese, si consiglia l’USCITA AUTOSTRADALE TUFINO.