L’Irpina Martina Ramaglia seconda al concorso nazionale “Tutto Scorre”

L’ avellinese Martina Ramaglia è arrivata seconda alla tredicesima edizione di scrittura creativa “TUTTO SCORRE” (organizzato dal FATF- Franco Agostino Teatro festival in collaborazione con il comitato soci coop di Crema e con l’associazione Culturale Caffè Letterario di Crema con il patrocinio oneroso del consiglio regionale della Lombardia e con il contributo della fondazione comunitaria della provincia di Cremona). Un evento che si è tenuto al centro culturale S. Agostino di Crema, lunedì 17 aprile e che ha visto riuniti i giovani talenti provenienti da tutta Italia. La giovane studentessa dell’Istituto Comprensivo “ Colombo-Solimena”, guidata dalla professoressa di lettere Lucia Savelli, si è aggiudicata il secondo posto nella categoria Scuola secondaria di I grado (under 14) con il racconto “Il fiume di una vita” in cui ha voluto sottolineare l’importanza “di vivere il presente pensando al passato per poter migliorare il futuro”.

I racconti dei finalisti sono stati pubblicati su un libretto che è stato distribuito durante la serata e i ragazzi hanno avuto la possibilità di confrontarsi con lo scrittore Francesco Muzzopappa, presidente della giuria

del concorso che ha parlato di un racconto “denso di metafore, profondo, maturo”. Il confronto poetico tra la storia di un uomo e le acque imprevedibili di un fiume, che si ingrossano, sbordano, o vanno in secca a seconda degli eventi, degli incontri, del destino. Un ‘esistenza che merita sempre di essere vissuta, imparando dai propri errori senza rinunciare a quella pulsione vitale che riempie le nostre giornate di sorpresa. Soddisfatta la dirigente dell’I.C. “Colombo-Solimena”, Mary Morrison per il nuovo riconoscimento che valorizza il lavoro dei suoi docenti e della scuola da lei diretta.