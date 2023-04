San Bartolomeo in Galdo, 35enne trovato in possesso di sostanze stupefacenti

Nei giorni precedenti al 25 aprile e nella giornata di commemorazione della “Liberazione d’Italia” i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno dispiegato un ampio ed articolato dispositivo di controllo del territorio nei comuni della Val Fortore, impiegando 25 pattuglie e controllando 69 veicoli, 78 persone e 11 esercizi pubblici.

Nel corso dei controlli effettuati in strada i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno segnalato amministrativamente alla Prefettura di Benevento un 35enne locale, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato alla guida della propria auto lungo un’arteria stradale del territorio e trovato in possesso di circa tre grammi di eroina. Sono quindi scattati il sequestro amministrativo della sostanza stupefacente ed il ritiro della patente di guida dell’uomo.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno contestato inoltre 9 sanzioni amministrative per 3.284 euro totali, ritirando 2 patenti di guida per sorpasso pericoloso in curva e guida contro-mano; contestando infrazioni per circolazione in assenza dei previsti documenti, con patente scaduta, con revisione scaduta, con veicolo sottoposto a fermo amministrativo, per eccesso di velocità ed omessa revisione e decurtando complessivamente 25 punti da patenti di guida.

Nelle festività, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento intensifica i servizi preventivi sul territorio al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada.