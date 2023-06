Avellino, off-season, ma i tre calciatori pronti per la riabilitazione.

Tre calciatori dell’Avellino sono pronti per ritrovare la migliore condizione, per loro un allenamento personalizzato; allo Sporting Tennis Team di Mercogliano.

Il ritiro a Palena per la preparazione precampionato non è agli sgoccioli, eppure per Pasquale Pane, Marcello Trotta e Raffaele Russo sarà un’estate dedicata al recupero della forma fisica.

In particolar modo l’attaccante partenopeo ha cominciato da settimane la fase di recupero dall’intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore, avvenuto lo scorso 17 aprile, per quanto si tenti di accelerare i tempi, il percorso è lungo.

Trotta aveva, invece, raggiunto la Clinica Villa Stuart nella penultima settimana di maggio in compagnia di Mamadou Kanoute e Antonio Matera per definire la tabella di marcia verso il ritiro estivo. Sedute nella off-season anche per Pane, rientrato per il finale di stagione dopo l’infortunio rimediato nel derby con il Giugliano. Tre calciatori sono, quindi, al lavoro nonostante la lunga fase di attesa tra l’epilogo del campionato 2022/2023 e l’avvio del nuovo ciclo tecnico