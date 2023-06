Mercogliano, inaugurazione del ristorante “SAMPEI Cantina e Cucina 3.0”

A Torrette di Mercogliano, giovedì 29 giugno, alle ore 20:00, si terrà l’inaugurazione del ristorante “SAMPEI Cantina e Cucina 3.0”.

Il nome proviene dal protagonista del noto cartone animato giapponese, un giovane pescatore sempre alla ricerca di nuove sfide, diffondendo valori come il rispetto per l’ambiente e l’amore per la natura. Obiettivi che ritroviamo nel menù del ristorante in quanto ambisce a sposare la sostenibilità e la stagionalità degli ingredienti. SAMPEI vuole essere una trattoria accogliente e familiare, dove è possibile degustare del buon cibo di mare accompagnato da eccellenti vini, unendo tradizione e innovazione.

La nuova proprietà, composta da Mario Matteis e Alessandro Gennaro, ha dedicato impegno e dedizione per rendere il ristorante un luogo accattivante e originale. La cucina, invece, guidata dallo chef Mario Carmine Solimeo, rappresenta la congiunzione di esperienze culinarie acquisite nel corso degli anni e richiami alla terra d’origine dello chef: la Calabria.