Montefalcione, oggi alle 16 i funerali di Mariantonietta.

Muore folgorata a 16 anni, mentre era al telefono con l’amica: oggi l’ultimo saluto a Maria Antonietta Cutillo. Il sindaco di Montefalcione ha proclamato il lutto cittadino in paese, per i funerali della giovanissima morta due sere fa a casa sua. Oggi alle ore 16 nel Santuario di Sant’Antonio si terranno i funerali. Ieri sera è stata ultimata l’autopsia nell’obitorio del Moscati. Stamane la salma della dolce Maria Antonietta tornerà a casa, per consentire alla comunità di porgere l’ultimo saluto a lei e stare accanto ai genitori, che hanno perso la loro unica figlia. Intanto sui social continua l’ondata di cordoglio di amici e parenti della sfortunata ragazzina, strappata alla vita così presto. La cominità aspetta l’arrivo del feretro per poter salutare la giovanissima e stare accanto ai suoi adorati genitori. Un dramma senza fine per l’intero paese. Oggi in paese si vive un’atmosfera di dolore. Le bandiere svettano a mezz’asta in comune e le attività commerciali terranno le saracinesche abbassate in segno di lutto, come segnale di cordoglio e vicinanza ai familiari. “Siamo straziati – spiegano sui social gli amici della ragazza -. Non si può morire a 16 anni e così. Il dolore è troppo. Ciao angelo nostro”.