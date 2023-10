Montefredane, Amministrazione comunale delibera borse studio per studenti meritevoli .

“Anche quest’anno saranno assegnate delle borse di studio per merito agli alunni della nostra comunità. Un gesto simbolico ma significativo volto ad incoraggiare i ragazzi che studiano con eccellenti risultati e che frequentano la scuola nel comune di Montefredane”. Così il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, che aggiunge: “è volontà dell’Amministrazione comunale contribuire alla crescita culturale delle nuove generazioni e stimolare la loro formazione, affinché possa affermarsi una nuova classe dirigente chiamata ad impegnarsi in tutti i settori della società e distinguersi per competenze e professionalità. La scuola, la cultura, le attività sociali e ricreative per i ragazzi rappresentano punti cardini dell’azione amministrativa che intendiamo portare avanti con passione e responsabilità, restando accanto alle famiglie. Nei prossimi giorni organizzeremo un momento di festa e di riflessione a margine del quale saranno consegnate le borse di studio agli aventi diritto”.

Ecco i criteri.

Le Borse di studio a favore degli studenti meritevoli residenti a Montefredane, che hanno frequentato l’ultimo anno scolastico 2022/2023 c/o la Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado anno del plesso “Don Lorenzo Milani” Sezione di Montefredane, sono attribuite con i seguenti criteri, requisiti e modalità di partecipazione:

Borsa di Studio per gli Studenti meritevoli della Scuola Primaria che hanno frequentato l’ultimo A.S. 2022/2023 c/o plesso scolastico “Don Lorenzo Milani” Sezione di Montefredane:

– Essere studenti residente nel Comune di Montefredane;

– Aver ricevuto il “Documento di valutazione” delle competenze nell’ anno scolastico 2022/2023, con livello di valutazione Avanzato, assegnando un premio pari ad E 100,00 cadauno;

– L`erogazione in favore degli studenti che risulteranno assegnatari delle Borse di Studio, verrà effettuata tramite bonifico intestato ai genitori degli stessi;

b) Borsa di Studio per gli Studenti meritevoli della Scuola Secondaria di Primo grado che hanno frequentato Pultimo A.S. 2022/2023 c/o plesso scolastico Don Lorenzo Milani” Sezione di Montefredane Essere studente residente nel Comune di Montefredane;

– Aver superato gli esami di licenza Secondaria di I Grado nell’anno scolastico 2022/2023, con relativo titolo di studio riportante una valutazione di 10/10, assegnando un premio pari ad €150,00 cadauno;

– Al fine della valutazione non verranno considerate le attività facoltative e religione, mentre verrà considerato il voto relativo alla condotta;

L’ erogazione in favore degli studenti che risulteranno assegnatari delle Borse di Studio, verrà effettuata tramite bonifico intestato ai genitori degli stessi.

Al fine dell’assegnazione della borsa di studio E oggetto emarginata, gli interessati dovranno presentare apposita domanda, corredata dal relativo titolo di studio riportante la notazione finale, entro il 03 novembre 2023, alle ore 12:00, da pec: all’indirizzo inoltrare, protocollo.montefredane@pec.net , oppure da consegnare all’ufficio Protocollo dell’Ente.

I moduli di domanda possono essere scaricati dal sito internet www.comune.montefredane.av.it oppure reperiti presso l’ufficio protocollo dell’Ente

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine perentorio previsto dal Bando e quelle non corredate dalla documentazione richiesta.

Il Comune di Montefredane può attivare i controlli formali a campione sulle autocertificazioni ai sensi dell’art 71 e seguenti del D.P.R. n 445 del 28 agosto 2000 e s.m.i..