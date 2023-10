Solopaca, ritorna l’antica Fiera di San Martino

In occasione della storica Fiera di San Martino che si svolge da sempre l’11 novembre, da qualche anno si svolge nel centro storico un evento molto suggestivo che quest’anno si concentra su tre giorni: da venerdì 10 a domenica 12 novembre.

La manifestazione, alla quale è già stata assicurata la partecipazione delle cantine più importanti (la Cantina di Solopaca e la cantina Santimartini che per l’occasione nei loro Stand faranno degustare agli ospiti i loro rinomati vini), di produttori agricoli, di associazioni, di artisti ed artigiani ecc., si svolgerà nei portoni e lungo via Procusi cercando di riprodurre l’atmosfera di un tipico borgo rurale.

L’evento sarà l’occasione per degustare il Novello della Cantina di Solopaca, l’olio nuovo delle tante piccole aziende olivicole, castagne, formaggi ed altri prodotti tipici. Un mercatino di prodotti ed artigianato tradizionale insieme a numerose iniziative di intrattenimento coloreranno lo splendido contesto del centro storico del paese. È prevista l’esposizione di opere d’arte, di artigianato e di libri, con l’apertura di vecchi frantoi, palazzi giardini e locali tipici solopachesi. L’iniziativa oltre che alla promozione del territorio e delle sue tipicità intende migliorare il livello di aggregazione e socializzazione comunitaria anche con iniziative realizzate in collaborazione con le scuole e con importanti associazioni come Legambiente Valle Telesina. Essa si contraddistinguerà per le iniziative tendenti a promuovere e migliorare la sensibilità ambientale dei cittadini ed a migliorare la sostenibilità di eventi simili.

Per questo si invitano gli operatori ed i partecipanti a non utilizzare prodotti inquinanti (come la plastica.) preferendo il più possibile materiali tradizionali e riciclabili. Inoltre, nel corso della manifestazione saranno piantati alberi in luoghi simbolici del paese del vino come forma di compensazione per la produzione inquinante dell’iniziativa. Oltre alle degustazioni lungo il percorso, gli agriturismi, i ristoranti e le strutture ricettive della zona hanno predisposto menù ad hoc per i visitatori.

Per allietare e rendere più piacevole il soggiorno, sono diverse le strutture che offrono pernottamento ai turisti (per informazioni è possibile contattare la Pro Loco Solopaca per email o per telefono che sarà lieta di fornirvi indicazioni ed indirizzi).

PROGRAMMA:

Venerdì 10 novembre ore 17:00 apertura della manifestazione. – apertura degli stand e delle mostre – degustazioni di vino novello olio nuovo e specialità gastronomiche tipiche – racconti dalla storia ore 20:30 spettacolo musicale di intrattenimento

Sabato 11 novembre Fiera tradizionale lungo il corso principale e antica fiera lungo via Procusi ore 9:00 apertura degli stand – fiera tradizionale – fiera degli animali – racconti dalla storia con personaggi storici in costume e degustazioni di vino novello olio nuovo ed enogastronomia ore 21:00 spettacolo musicale di intrattenimento

Domenica 12 novembre ore 9:00 apertura degli stand – mostre d’arte – fiera degli animali – racconti dalla storia con personaggi storici in costume e degustazioni di vino novello olio nuovo ed enogastronomia ore 14:00 giochi tradizionali ore 21:00 spettacolo di intrattenimento musicale.

Solopaca vi attende con entusiasmo per proporvi uno splendido week end autunnale.