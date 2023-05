Montefusco, denunciati per danneggiamento ai tombini

I Carabinieri della Stazione di Montefusco hanno denunciato un 19enne e un 55enne

della provincia di Napoli per “Danneggiamento aggravato”.

Dalle indagini scaturite a seguito di denuncia sporta da parte dell’Amministrazione

Comunale, sono emersi elementi di reità nei confronti dei predetti che avrebbero

danneggiato dei tombini in ghisa dell’impianto fognario del comune di Santa Paolina.

Ricevuta la notizia, i Carabinieri hanno subito avviato l’attività d’indagine,

ricostruendo quanto accaduto anche grazie allo sviluppo delle immagini riprese dalle

telecamere di videosorveglianza.

Identificati i presunti responsabili del danneggiamento, gli stessi sono stati denunciati

alla Procura della Repubblica di Avellino.

Inoltre, attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza in quel

Comune, entrambi i soggetti sono stati proposti per l’emissione della misura di

prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.

Sono tuttora in corso accertamenti finalizzati anche a confermare i motivi del

danneggiamento.