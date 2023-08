Montemiletto, al via l’International Street Food

L’International Street Food fa tappa in Irpinia!

Questa sera e fino al 4 agosto, in Piazza IV Novembre a Montemiletto, tanti truck con i ristoratori del cibo di strada accoglieranno i visitatori per tre giorni di gusto e prelibatezze. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.

Il programma prevede SPETTACOLI TUTTE LE SERE:

2 Agosto: I MALAMENTE

3 Agosto: MOLOTOV D’IRPINA

4 Agosto: NOSTALGIA 90

Ci saranno dalle 18.00: