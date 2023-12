Napoli, fashion party per lo stilista Bruno Caruso

Un party natalizio, ispirato alle dive del cinema americano degli anni 1950-1960, sarà il riferimento delle donne e degli uomini alla moda. L’appuntamento è previsto per stasera, giovedì 14 Dicembre alle ore 20 a Palazzo San Teodoro alla Riviera di Chiaia. Durante la serata di gala l’artigiano del lusso, Bruno Caruso, presenterà la collezione 2024 delle sue nuove creazioni di abiti haute couture femminili e maschili, da cerimonia e soirée.

Le stupende sale del palazzo ottocentesco, che si affacciano sul lungomare partenopeo, accoglieranno gli ospiti della serata che tra un brindisi ed una degustazione potranno ammirare le 25 modelle e i sei modelli che indosseranno i capi esclusivi della collezione Bruno Caruso Privee. Particolare la modalità della soirée che non vedrà la consueta passerella come punto di riferimento, ma un eccezionale party con incontri diretti tra gli ospiti, l’artista e i suoi abiti. Per l’occasione l’artisan de luxe riserverà agli invitati una novità per gli accessori: Allure de Femme, la prima collezione di gioielli firmati dallo stilista campano Bruno Caruso.

Leitmotiv dell’evento, curato dalla event planner Luisa Di Massa, saranno le atmosfere e lo stile degli anni ’50 e ’60, sempre amati da Caruso che, in questa occasione, si è lasciato ispirare dal volto più seducente e sfavillante di quel periodo: le magnifiche star del cinema hollywoodiano e italiano. Le bellissime modelle di Alessio Menna management “flirteranno” con il pubblico, indossando i nuovi capi della collezione Caruso Privee 2024, mentre ad Alessandro Gaglione, hair stylist, è stato affidato il compito di realizzare il make-up delle muse dello stilista partenopeo.

Luminosi cristalli Swarovski e perle sono le protagoniste dei sontuosi gioielli di questa prima collezione di 30 esemplari unici, che fonde la tradizione artigianale partenopea con il fascino e il carattere delle dive di un tempo. Un richiamo al passato che è anche, per lo stilista Caruso, l’invito al sogno, alla leggerezza e all’eleganza per valorizzare la propria luce. La nuova collezione di gioielli si armonizza perfettamente con i 30 nuovi modelli di abiti femminili da cerimonia e soirée disegnati da Caruso e indossati da altrettante modelle durante la serata. Linee sofisticate, chiffon, seta, pizzo, organza laminata e satin elasticizzato, insieme a ricami, piume e perle di vetro si esaltano a vicenda, in un trionfo di bianco, di riflessi e di luce, che lascia spazio anche ai colori della positività e della speranza, come l’oro, il verde e il giallo.

Eleganza particolare anche al maschile. Gli abiti uomo della collezione 2024, pur non abbandonando le linee classiche ma contemporanee, strizzano l’occhio ai colori e alle linee femminili osando nei colori senza perdere il fascino dell’uomo definito e deciso. La serata avrà una cornice prettamente natalizia realizzata con le definizioni delle modelle al trucco e parrucco affidate agli stilisti Gianni Altamura e Francesca Pennello. L’intrattenimento musicale, invece, sarà curato dal gruppo Arechi Band che suonerà dal vivo con una selezione di brani soul e poi con una selezione pop curata da loro DJ.