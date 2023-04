Olimpiadi dei Forum, a Cusano Mutri l’ottava edizione

Un Forum dei Giovani formatosi poco più di un anno fa. Un presidente, Floriano Iassogna, che ha dimostrato di credere nella causa e dare tutto se stesso per il progetto. Un gruppo di ragazzi che in pochissimo tempo ha organizzato attività su attività, riuscendo ad ottenere risultati quantomeno sorprendenti.

Ad Agosto dello scorso anno una delle soddisfazioni forse più grandi: la vittoria alle Olimpiadi dei Forum di Ponte e Torrecuso. Manifestazione che ha visto trionfare Cusano Mutri davanti a colossi come Benevento, San Giorgio del Sannio, senza contare gli stessi paesi organizzatori.

Ma non è finita qui: nella giornata di ieri, il Coordinamento Provinciale dei Forum di Benevento ha scelto proprio Cusano Mutri come paese ospitante per le prossime Olimpiadi.

Dal 27 al 30 Luglio centinaia di ragazzi provenienti da tutta la provincia, si riverseranno a Cusano per partecipare all’evento.

Un traguardo tanto sorprendente quanto meritato: un progetto creato ad hoc, studiato nei minimi particolari e incentrato su quattro punti cardine: sport, aggregazione, confronto e turismo.

Appuntamento a Luglio, il Forum dei Giovani di Cusano Mutri vi aspetta.