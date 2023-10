Pallavolo femminile: il Ct Mazzanti e la Nazionale si separano

Il Ct Mazzanti e la nazionale si separano. A sorpresa, si è interrotto il binomio che durava da 7 anni tra il ct Mazzanti e la Nazionale italiana di pallavolo femminile.

Infatti, nel corso dell’ultimo consiglio federale, tenutosi a Caorle, le parti in causa hanno ritenuto che non ci fossero più i presupposti per continuare la collaborazione.

Durante il suo settennato, Mazzanti si è affermato come uno degli allenatori più vincenti della storia della pallavolo femminile: Oro ai Campionati Europei 2021, Oro alla Volleyball Nations League 2022, Argento al Campionato del Mondo 2018, Argento al World Grand Prix 2017, Bronzo al Campionato del Mondo 2022 e Bronzo all’Europeo 2019.

Al termine del Consiglio Federale, come si apprende dal comunicato stampa presente sul sito della Federazione italiana, il Presidente Manfredi e tutto il consiglio hanno tributato a Mazzanti un caloroso applauso, ringraziandolo per quanto ottenuto ed augurandogli le migliori fortune per il suo futuro.

