Avellino, counseling gratuito al Caffeoveggenza

Avellino, 18 ottobre 2023 – Il Bar filosofico Caffeoveggenza di Avellino, sito in via Brigata Avellino 192, annuncia l’avvio di un servizio di “Counseling gratuito”, che si terrà ogni giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 a cura di Antonella Luongo.

Il counseling è un processo di facilitazione che aiuta le persone a migliorare la propria qualità di vita, affrontando situazioni di difficoltà o raggiungendo obiettivi personali. Il counselor difatti è un professionista qualificato che offre un ascolto attivo, empatico e non giudicante, per aiutare la persona a trovare le proprie risorse e soluzioni. Il servizio di counseling del Bar Caffeoveggenza è aperto a tutti, senza limiti di età o condizione sociale. Per prenotare una consulenza è possibile contattare il bar al numero 0825461252.

Il counseling può essere utile in una varietà di situazioni, come:

Problemi relazionali, come difficoltà di comunicazione, conflitti o separazioni.Problemi lavorativi, come stress, burnout o difficoltà a trovare un lavoro. Problemi familiari, come lutti, malattie o conflitti. Problemi personali, come bassa autostima, ansia o depressione. Il counseling è un processo collaborativo tra il counselor e il cliente. Il counselor aiuta il cliente a esplorare la propria situazione, a identificare gli obiettivi e a sviluppare un piano d’azione. Il counseling può essere svolto in modo individuale, di coppia o di gruppo. Il counseling è un percorso di crescita personale che può aiutare le persone a vivere una vita più piena e soddisfacente. Ci riferire il titolare Maurizio Caso Panza, il particolare momento storico è fonte di grandi insoddisfazioni per cui abbiamo deciso di istituire questa nuova attività, unica del suo genere.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa e per contribuire, si prega di contattare il Caffeoveggenza di Avellino ai seguenti recapiti:

Indirizzo: Via Brigata Avellino 192, Avellino

Telefono: 0825 461252

Sito Web: www.caffeoveggenza.it