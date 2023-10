Prima Categoria, Girone D: cade ancora lo Sporting Venticano

A rubare la scena nella seconda giornata del campionato di Prima Categoria, girone D, è senza dubbio il pirotecnico pareggio tra We’ll Come United e Bonito per 5-5.

Il pubblico accorso presso lo stadio “Mellusi” di Benevento si sarà sicuramente divertito grazie alle reti di De Ioanna, Morante, Pegno e alla doppietta di Di Grazia per i sanniti.

Per gli ospiti merita menzione la giornata di grazia del giocatore D’Oro che cala il poker mettendo a referto 4 reti. Di Conza l’altra rete.

Importante vittoria per 0-4 in trasferta del Real San Martino Valle Caudina nel derby contro l’Atletico Cerreto. Risultato perentorio che testimonia la qualità del gruppo di mister Lo Iaco, che si gode la tripletta di Di Blasio.

Cade ancora lo Sporting Venticano. La formazione di mister Forgione nulla può contro le reti di Ciotola e Fusco che regalano allo Sporting Ponte 2019 la vittoria.

Vince anche la Polisportiva Bisaccese contro l’Orsara di Puglia, grazie alle reti di Capotosto, Pepe e Lattarulo. Di Del Grosso la rete della bandiera per i pugliesi.

Primo punto in campionato per il Claudio Oliva Passo Eclano grazie al pareggio per 1-1 contro la Vis Ariano Accadia.

Vince 4-1 l’U.S. Ariano contro il Vitulano. Per la squadra del tricolle si tratta della prima vittoria in campionato.

Finisce in parità il match tra la Folgore Lacedonia ed il Real San Nicola Manfredi.

Dopo questi risultati, guidano la classifica Real San Martino V.C., Sporting Ponte 2019 e Polisportiva Bisaccese a 6 punti. Chiudono Orsara di Puglia e Sporting Venticano a 0.