Prima Categoria, Girone D: Sporting Venticano, esonerato mister Forgione.

Con un comunicato stampa pubblicato poche ore sulla pagina social della società, il Presidente dello Sporting Venticano, Antonio Colella, ha annunciato l’esonero dell’allenatore Mino Forgione. Fatale la sconfitta di domenica contro lo Sporting Ponte, la seconda consecutiva con relativo ultimo posto in classifica.

Queste le parole del Presidente Colella:

“Una scelta dolorosa, ma necessaria. Non avrei mai voluto fare una scelta del genere e mi pesa tantissimo, perché ho massima stima di Mino e perché non si possono certo dimenticare le tante difficoltà superate insieme.

Dopo una lunga riunione della dirigenza, abbiamo ritenuto questa strada come l’unica percorribile in questo momento di difficoltà, coscienti però del fatto che solo insieme al duro lavoro dei ragazzi possiamo risollevarci.

Sono situazioni che si creano, dove non ci sono colpevoli, ma solo possibili soluzioni per ritrovarci e per ripartire.

Siamo a lavoro per trovare un profilo giusto come sostituto.

Auguro a Mino le migliori fortune, lo ringrazio per il lavoro svolto e per il rapporto che si è creato.

Personalmente posso dire che va via un allenatore ma resta un amico.”