Promozione: Heraclea e Lions Grotta provano la fuga

Con gli ultimi posticipi odierni si è conclusa l’8a giornata del campionato di Promozione Campania Girone C. Sono state realizzate 15 reti ed un solo giocatore espulso (Puccinelli, Terzigno, ndr).

Continua, tra mille polemiche, l’inarrestabile ruolino di marcia dell’Heraclea Calcio. Gli 11 di mister Augelli, portano a casa l’8a vittoria consecutiva, battendo a domicilio il Montesarchio per 2-0. Partita bloccata sullo 0-0 fino ai minuti di recupero finali, quando prima con Ferrantino e poi con Falconieri, i grigio-amaranto centrano le reti decisive.

Finale di partita molto contestato dalla società del Montesarchio, che attraverso un post sulla sua pagina Facebook attacca pesantemente l’arbitraggio definendolo “oltraggioso“. A far discutere è sia l’espulsione “per fallo inesistente” del Capitano, Ivan Paradisi, sia la convalida dell’1-0 al 92′, definita “rete assurda in quanto il pallone a malapena aveva sfiorato la linea di porta“.

Tiene botta e resta in scia della capolista il Lions Grotta, che batte a domicilio il San Vitaliano. La doppietta di Riccio, a quota 10 reti in campionato, e la rete di Barbiero consentono ai leoni grottesi di consolidare il secondo posto in classifica, a +4 sulla diretta inseguitrice, il Castelpoto.

Vince e convince la Savignanese che, in attesa di riavere bomber Cataruozzolo al 100%, con le reti di Coppola porta a casa il risultato contro lo Sporting Pietrelcina. Risultato che permette ai biancoazzurri di salire al 6° posto a ridosso della zona Playoff.

Centra il primo punto stagionale il G.Carotenuto, che nel proprio stadio pareggia per 0-0 contro il Virtus Goti 97. Entrambe le squadre sono ancora in cerca della prima vittoria in campionato.

Buon risultato del Saviano che batte 1-0 il Forza e Coraggio conquistando 3 importanti punti per uscire dalle zone basse della classifica. La rete è di Sabatino, che sale a quota 4 centri in campionato.

Vittoria e terzo posto in classifica per il Castelpoto che con un Cagnale in stato di grazia, porta a casa i 3 punti, contro il Terzigno. Di Romano l’altra rete dei giallorossi.

Non riesce a sfondare la difesa del Baiano, la Mariglianese che viene bloccata sull’1-1.

Nell’ultima partita odierna, il LMM Montemiletto porta a casa la posta in gioco contro il Cimitile grazie alla rete di Saveriano. Buona prestazione dei gialloverdi che con questi 3 punti agganciano il trenino per la corsa ai Playoff.

Questa la classifica dopo 8 giornate:

1. Heraclea 24

2. Lions Grotta 21

3. Castelpoto 17

4. Marigliano 16

5. LMM Montemiletto 15

6. Savignanese 13

7. Cimitile 13

8. Sporting Pietrelcina 12

9. Forza e Coraggio 10

10. Baiano 8

11. Saviano 8

12. Terzigno 7

13. Montesarchio 6

14. San Vitaliano 3

15. Virtus Goti 3

16. G.Carotenuto 1

foto: pagina Facebook ASD Lions Grotta