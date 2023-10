A quanto pare per i prossimi giorni arriverà molta acqua non solo in Inghilterra, Francia e Germania ma anche per tutta l’Italia.























Lunedì 30

Per la giornata di Lunedì sulla Campania ci sarà l’arrivo di nuvolosità sparsa con chiusura del cielo. (Nessuna precipitazione)

Per la giornata di Lunedì sulla Campania ci sarà l’arrivo di nuvolosità sparsa con chiusura del cielo. (Nessuna precipitazione) Martedì 31

Arriveranno piogge sparse nel pomeriggio potrebbero rinforzare.

Arriveranno piogge sparse nel pomeriggio potrebbero rinforzare. Mercoledì 1

Piogge solo dal tardo pomeriggio con possibilità di un deciso rinforzo delle precipitazioni. (dalla sera)

Piogge solo dal tardo pomeriggio con possibilità di un deciso rinforzo delle precipitazioni. (dalla sera) Giovedì 2

Piogge deboli ma che, in serata diventeranno intense o forti. Calo termico di 2/3°C.



Per il week-end se ne parla nel prossimo editoriale dove ci saranno diverse sagre in Irpinia, sperando che il tempo permetterà.