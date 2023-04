Rione Ferrovia (AV), autovettura in fiamme. Sul posto i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 03’30 della notte appena trascorsa, sono intervenuti in via Fontanatetta a rione Ferrovia ad Avellino, per un incendio che ha interessato un autovettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo anche in sicurezza l’area. Non si sono registrati ulteriori danni.