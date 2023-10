Salerno, al via la conferenza sulla Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro

Si terrà domani, venerdì 13 ottobre, alle ore 11, presso Confindustria Salerno (via Madonna di Fatima 194), la conferenza stampa di presentazione del programma della tappa conclusiva della Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro, in programma al Teatro Augusteo dal 19 al 21 ottobre.

L’evento di Salerno, una tre giorni all’insegna della promozione e della valorizzazione dei percorsi di formazione e inserimento lavorativo attivi in Campania e della valorizzazione delle buone pratiche aziendali relativamente al capitale umano, chiuderà il format itinerante della Borsa, che ha toccato le città di Napoli, con oltre 1000 presenze tra visitatori e studenti, Benevento, Avellino e Caserta.

La conferenza si aprirà con i saluti del Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Interverranno Giovanni D’Avenia, Presidente Centro Studi Super Sud, e Antonio Vitolo, CEO e Founder di Gruppo Stratego. L’incontro si concluderà con l’intervento del deputato Piero De Luca.

Nel corso della mattinata sarà illustrato il ricco programma dell’iniziativa, caratterizzato dall’hackathon con sfide lanciate ai giovani dalle aziende del territorio, incontri, talk e seminari, con la partecipazione di personalità di spicco del mondo dell’impresa e special guest del mondo dello spettacolo.

La Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro, promossa dal Centro Studi Super Sud e organizzata da Gruppo Stratego, anche quest’anno registra la partnership con la Regione Campania e rappresenta l’occasione per presentare le attività e le misure promosse dalla Regione con il supporto del Fondo Sociale Europeo Plus, in particolare sui temi della formazione e del lavoro. La Borsa ha l’obiettivo di agevolare il matching tra domanda e offerta di lavoro e fornire agli studenti delle scuole superiori e delle università e ai NEET utili strumenti per l’orientamento e la crescita professionale e opportunità di inserimento lavorativo.