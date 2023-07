Salva una vita e controlla te stesso

Come spesso accade nella provincia di Benevento, alcuni paesi contribuiscono alla donazione del sangue per salvare vite. Cusano Mutri, in data 16 Luglio 2023, dalle ore 08.00 alle ore 12.00, in Via Vittorio Veneto (retro del palazzo municipale), ospiterà la consociazione regionale gruppo donatori di sangue Fratres- Campania. Per effettuare le donazioni sarà necessaria la prenotazione al numero indicato sulla locandina. Inoltre, i donatori, dovranno essere muniti di documenti di riconoscimento e tessera sanitaria. E’ importante ricordare che donare il sangue riduce il rischio di cardiopatie e colesterolemia, attiva il metabolismo e, con una sola donazione, si possono bruciare fino a 650 calorie siccome il corpo deve “lavorare” per produrre nuovamente sangue. Donare il sangue ci rende più consapevoli dell’importanza di stare in salute. L’associazione, fondata nel 1963, deriva dalla “Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia”, che riunisce più di 700 confraternite italiane. Le donazioni sono il mezzo per permettere ai cittadini di svolgere un ruolo fondamentale e responsabile promuovendo uno stile di vita sano.