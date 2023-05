San Giorgio del Sannio. Campionati studenteschi di Basket: il Montalcini vince il titolo provinciale

Alla competizione sportiva studentesca provinciale di pallacanestro l’I.C. Montalcini di San Giorgio del Sannio conquista il titolo di campione. Ennesimo successo per gli studenti della categoria cadetti dell’istituto sannita. Il 28 aprile la formazione schierata in campo dalla professoressa Romina Tufo ha disputato la finale di pallacanestro 3×3 in uno scontro diretto con la rappresentanza sportiva dell’I.C. Federico Torre del capoluogo sannita che era risultata prima classificata del proprio girone. Dopo aver dominato tutte le partite con imponenti risultati, i giovani cestisti della Scuola secondaria di I grado hanno “incassato e portato a casa” il loro meritatissimo riconoscimento. Un match decisivo in cui l’ultimo canestro ha stabilito un’ulteriore vittoria di cuore perché il basket, come ogni gioco di squadra, è una perfetta metafora della vita: dei giocatori che collaborano e si spalleggiano a vicenda per raggiungere un cestello molto alto e fare un canestro per raggiungere insieme un’appagante vittoria. Lo sport è pur sempre “un’epica moderna” che si fa contenitore di storie umane come quella di Valerio, Federico, Gianluca, Lorenzo e Francesco a cui la Dirigente, Prof.ssa Anna Polito, la coach Tufo e tutto il team dei docenti del Montalcini rivolgono i complimenti e esprimono grande soddisfazione. Che sia questo canestro vittorioso la spinta che possa alimentare in questi ragazzi lo slancio verso nuovi e inaspettati successi nutriti dall’impegno, dal talento e dalla consapevolezza di quanto siano fondamentali le regole sin anche per l’attività più libera, creativa e apparentemente “anarchica” come quella del gioco sportivo. Un ringraziamento anche a tutti gli avversari incontrati in questo campionato che sono diventati la strumento attraverso il quale misurare sé stessi e scoprire le proprie potenzialità. Le regole stabiliscono come ci si deve comportare all’interno di una squadra ma anche come ci si deve comportare in modo rispettoso con gli avversari senza i quali i montalciniani non avrebbero fatto canestro.