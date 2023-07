San Salvatore Telesino, pronti per la prima edizione del Festival del Lavoro diocesano

Tre le necessità fondamentali che hanno fatto da base di partenza primaria nell’incontro-aperitivo del progetto diocesano “Giovani & Lavoro” in un pub di San Salvatore Telesino di dialogo, confronto e ascolto tra gli imprenditori, facenti parte della costituenda rete diocesana, e i giovani incontrati in tutti gli istituti di scuola superiore (da dopo Pasqua a giugno) per il progetto “Giovani & Lavoro”: creare le condizioni più adatte per coniugare domanda e offerta di lavoro sul territorio; formare e/o aggiornare le competenze di chi offre e di chi cerca; informare riguardo all’attività e alle esigenze delle imprese presenti sul territorio, presentando al pubblico il lavoro delle imprese in una vera e propria vetrina promozionale; ricercare competenze e fondi riguardo la costituzione di start-up.

Nato con il deciso intento di porre un freno alla piaga della disoccupazione e alla fuga dalle aree interne, provando a costruire speranza, e cioè opportunità lavorative sul territorio, il progetto “Giovani & Lavoro” (composto dagli Uffici del Progetto Policoro, – Caritas – Pastorale Sociale e del Lavoro – Pastorale Giovanile, da tutor e animatore di comunità del Progetto Policoro, dalla Scuola diocesana d’Impegno Socio-Politico, dall’Azione Cattolica diocesana e dal Movimento Studenti dell’AC diocesana), dopo gli incontri di ascolto e di condivisione relativi a bisogni, sogni e idee con le imprese che hanno, fin qui, aderito, e quelli formativi e informativi con gli studenti delle Superiori e con 2 gruppi di giovani (quelli dell’associazione L’Agorà di Dugenta e quelli dell’Azione Cattolica interparrocchiale di Cerreto Sannita) ha pensato che fosse arrivato il momento di provare a far incontrare entrambi i mondi per provare a metterli in dialogo e in contatto. L’obiettivo di questo primo incontro-aperitivo congiunto era proprio quello di creare dei punti d’incontro, d’interesse e di condivisione, per costruire un futuro possibile, progettare insieme e provare a crescere tutti come singoli e come territorio che abitiamo.