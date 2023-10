San Sossio Baronia, contrasto ai furti in abitazione: 40enne nei guai

I Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, con l’effettuazione di mirati servizi volti alla prevenzione ed alla repressione di reati predatori, continuano incessantemente a porre attenzione all’attività di perlustrazione nei comuni della Baronia, implementando ulteriormente l’attività di controllo del territorio, sia per contrastare la criminalità sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Nell’ambito di tali servizi, i militari hanno proceduto al controllo di un’auto, con a bordo due persone che si aggiravano in atteggiamento sospetto nei pressi di alcune abitazioni isolate di San Sossio Baronia. Dall’immediata interrogazione alla Banca Dati, a carico dell’automobilista (40enne della provincia di Salerno) sono emerse numerose vicende giudiziarie, in particolare per reati contro il patrimonio.

In relazione alle circostanze di tempo e di luogo, lo stesso (già destinatario di provvedimenti che disponevano il divieto di ritorno in svariati comuni) non ha fornito ai militari operanti una valida giustificazione in merito alla sua presenza in quel luogo.

Alla luce delle evidenze emerse, a suo carico è stata avanzata proposta per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.