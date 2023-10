Promozione, Girone C: Montemiletto batte il Grotta nel big match di giornata.

Nel big match di giornata, il LMM Montemiletto batte il Lions Grotta grazie alla doppietta dell’attaccante francese Stephane Coquin.

Una partita maschia tra due squadre coriacee ma molto frammentata, con un Montemiletto pericoloso 2 volte nei primi 15 minuti di gioco e fermati da due interventi del portiere grottese, Sciretta. Ma sul finire del primo tempo l’arbitro Cutolo, della sezione di Napoli, concede un calcio di rigore ai padroni di casa, realizzato dal francese.

Nel secondo tempo, il Grotta, grazie ai cambi di mister D’Alessandro, che inserisce il giovane portiere Morra e l’esterno Giovanni Caffaro, ha più verve e raggiunge il pari su rigore realizzato da Riccio al ’70, il quale pochi minuti prima aveva trovato un fantastico gol da centrocampo, annullato dall’arbitro.

Nei minuti finali succede di tutto. L’arbitro prima espelle un membro della panchina dei Lions Grotta per presunte proteste, poi addirittura ammonisce il medico sociale ed un preparatore dei giallorossi, entrati in campo, a gioco fermo, per assistere il giovane portiere Morra, steso a terra a seguito di un colpo alla testa.

Al 41′ del secondo tempo, l’attaccante gialloverde centra il 2-1 tra le veementi proteste del Grotta per fuorigioco, giustificate a nostro avviso, proprio dell’attaccante Coquin. E proprio Coquin, dopo il gol, si rende protagonista di un gesto antisportivo andando ad esultare davanti la panchina degli ospiti, senza nemmeno essere richiamato o ammonito, generando ulteriori proteste dei grottesi per un arbitraggio alquanto discutibile da parte del fischietto napoletano.

Approfitta del passo falso dei Lions Grotta, l’Heraclea di mister Paolo Augelli. I granata battono 3-0 a domicilio il Saviano e si portano al +3 in classifica proprio sugli irpini.

Partita senza storia, con le reti di Gramazio, Falconieri e Msafti.

Importante vittoria casalinga quella del Baiano, che batte la Savignanese 2-0 e che vale la seconda vittoria in campionato, permettendo di respirare un po di ossigeno alla squadra baianese. Prima del match osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Francesco Napolitano, ex calciatore del Baiano, in occasione della riapertura al pubblico dello stadio “Bellofatto”. Le reti, entrambe nel primo tempo, sono di Tedeschi al 16′ e di Ferrentino al 28′.

Vince di misura il Marigliano contro il Terzigno. Gli 11 di mister Minichini, portano a casa 3 punti fondamentali per restare nelle prime posizioni di classifica grazie al gol di Marigliano.

Goleada dello Sporting Pietrelcina contro il Montesarchio, nel derby sannita giocato allo stadio “Allegretto” di Montesarchio. Un 5-1 che non lascia spazio ad altre interpretazioni e lancia i biancoazzurri al 5° posto in campionato, in piena zona playoff. La rete di Alleva, e le doppiette di Petrone e D’Andrea valgono la supremazia nel derby.

Curioso dato nei 3 anticipi giocati ieri: tutte le partite sono terminate con il risultato di 0-2.

La Forza e Coraggio, grazie alle reti di Tommaselli e De Ieso batte il G.Carotenuto, ancora fermo a quota zero punti.

Il Castelpoto porta a casa la vittoria con i gol di Befi, sempre più goleador di questo campionato con 8 reti al pari di Falconieri, e Pacillo.

Doppietta di Bonocore per il Cimitile contro il Virtus Goti 97.

Questa la classifica dopo 6 giornate:

1 Heraclea 18

2 Lions Grotta 15

3 Marigliano 15

4 Castelpoto 13

5 Sporting Pietrelcina 11

6 LMM Montemiletto 11

7 Cimitile 10

8 Forza e Coraggio 9

9 Savignanese 7

10 Terzigno 6

11 Baiano 6

12 Saviano 5

13 Montesarchio 5

14 San Vitaliano 3

15 Virtus Goti 1

16 G.Carotenuto 0