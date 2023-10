Finalmente siamo appena giunti a un autunno al quanto in ritardo. E tanta acqua dovrà cadere per recuperare il deficit.

Quindi per la giornata di Sabato 21, Domenica 22 ancora pioggia anche intense su tutta la Campania in modo particolare su Cilento, Irpinia e Sannio.

Da Lunedi fino Mercoledì, inizierà una breve fase con un sole che si nasconderà momentaneamente dietro le nubi per l’arrivo di un nuovo ciclone che si formerà su Alpi e che prossimamente vedremo l’evolversi.

Le temperature saranno stazionarie sui 11-14°C di minima mentre le massime saranno in aumento specie durante la pausa dove supereranno di poco i 20°C.



Non ci resta che attendere l’evolversi e vedere se per le prossime sagre (di Volturara Irpina, Bagnoli Irpino e Montella) il tempo permetterà….