Eccellenza: la Virtus Avellino ancora in testa.

È lo stadio “San Martino” di Maiori ad offrire il big match della 6a giornata di campionato di Eccellenza Campania Girone B.

Infatti ad opporsi sono i padroni di casa del Costa D’Amalfi e la Virtus Santo Stefano Avellino. Le prime due della classe.

Dopo una prima fase molto equilibrata e di studio tra le due compagini, è nei minuti finali del primo tempo che inizia la bagarre. I costieri trovano il vantaggio al 37′ con Cappiello che realizza un rigore fischiato per atterramento di Ferraiolo in area. Non bastasse il gol subito, l’espulsione per gli irpini di Nicodemo complica ancor più le cose. Ma al 41′ su un’azione nata da un calcio di punizione Celia gonfia la rete e insacca il 2-0 per i costieri.

I virtussini non ci stanno e partono all’arrembaggio nella ripresa e al 55′ sono già sul 2-2 recuperando, in 10 uomini, un doppio svantaggio. Da questo momento la partita ritorna in equilibrio sino al triplice fischio finale dell’arbitro. 1 punto per parte, con le due squadre che restano in cima alla classifica.

Perde l’occasione del sorpasso in classifica e del conseguente primato la Sarnese che viene sconfitta dal Giffoni Sei Casali per 2-1.

Vince 3-0 il Buccino Volcei contro il Sant’Antonio Abate.

Gli altri anticipi terminano tutti per 1-1: Pro Sangiorgese-Rossoblu Castel S.Giorgio, Salernum Baronissi-Scafatese, Santa Maria La Carità-Calpazio, US Faiano- Apice Calcio.

Nei due posticipi, il Città di Solofra corsaro contro l’Audax Cervinara vincendo 3-2 mentre il Sapri liquida la pratica Agropoli con un secco 2-0.

Questa la classifica dopo 6 giornate:

1 Virtus Avellino 14

2 Costa d’Amalfi 13

3 Sarnese 13

4 Calpazio 12

5 Castel Sangiorgio 11

6 Scafatese 11

7 Buccino Volcei 10

8 Santa Maria la Carità 10

9 Giffoni Sei Casali 10

10 Sapri 8

11 S.Antonio Abate 8

12 Apice 7

13 Salernum Baronissi 7

14 Città di Solofra 7

15 Audax Cervinara 3

16 Faiano 2

17 Pro Sangiorgese 2

18 Agropoli 1

foto: pagina Facebook Virtus Avellino Santo Stefano