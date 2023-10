Basket: per la DelFes prima sconfitta casalinga.

Dopo la vittoria nel turno infrasettimanale contro la PSA Sant’Antimo di mercoledi, nel tardo pomeriggio odierno è arrivata la prima sconfitta tra le mura amiche del Pala Del Mauro per la Del Fes Avellino.

Dopo i primi due quarti in cui ad aver avuto la meglio sono i lupi, clamoroso il blackout avuto nel terzo quarto che si è chiuso con un parziale di 27 a 13 per il Piacenza.

Non basta la reazione degli irpini durante il 4 quarto, a portare a casa la vittoria sono gli emiliani grazie alla tripla di Soviero per il 71-74 finale.

Top scorer tra i biancoverdi è Bortolin con 21 punti a referto.

Il prossimo match vedrà opporsi la NPC Rieti – Del Fes Avellino, domenica 22 ottobre alle 18.00.

foto: pagina Facebook IPVC Del Fes Avellino