Basket: il derby va alla Cestistica Benevento.

Il derby del campionato di serie B interregionale di Basket va alla Cestistica Benevento.

Per la Scandone Avellino è la prima sconfitta in campionato.

Primo quarto terribile degli irpini che chiudono con il parziale di 22-7, con i sanniti guidati magistralmente dalla regia di Taylor.

Nel secondo quarto, finalmente, si vede la verve dei lupi che con Soliani, Sanchez e Trapani mettono a referto un break di 17-2, riportando la Scandone in partita. Il Benevento limita i danni e chiude sul 36-30 prima della pausa lunga.

N el terzo e nel quarto tempo si continua con grande equilibrio fino al fischio finale sul 79-71 per i sanniti.

Prima sconfitti per gli irpini, prima storica vittoria in serie B interregionale per la Cestistica Benevento.

Per i lupi il prossimo match li vedrà contrapposti al Promobasket Marigliano, sabato 21 alle 20.

Invece i cinghiali sanniti saranno impegnati a Salerno, contro la Power Basket domenica 22 alle 18.00

foto: pagina Facebook S.S. Felice Scandone Avellino