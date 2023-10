Torre Le Nocelle contrada Campo Ceraso, in corso operazioni di spegnimento delle fiamme

I Vigili del fuoco di Avellino alle ore 18.30 di ieri 9 ottobre, sono intervenuti nel comune di Torre Le Nocelle in contrada Campo Ceraso, per un vasto incendio che ha interessato un deposito di circa 4.000 metri quadri contenente lamiere in poliuretano espanso. La sala operativa del comando di via Zigarelli ha inviato sul posto una squadra dalla sede centrale, una dal distaccamento di Grottaminarda, supportate da due autobotti e dal carro schiuma. Lunghe e delicate le operazioni di spegnimento delle fiamme, che sono valse a non far propagare l’incendio alla restante parte del deposito. Sul posto è intervenuto anche un mezzo di movimento terra e le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono terminate in mattinata di oggi 10 ottobre.