Montefusco, torna la celebre Sagra della Castagna

Torna la tanto attesa Sagra della Castagna di Montefusco.

L’evento, organizzato dal comitato “Realtà Giovani” in collaborazione con il forum dei giovani di Montefusco, è giunto oramai alla sua XXXIII edizione.

Come ogni anno i visitatori saranno accolti nel cuore antico del paese, all’interno della Villa Comunale e, accompagnati dal ritmo della musica popolare e non solo, potranno trascorrere momenti piacevoli e in allegria tra il profumo delle caldarroste e le prelibatezze tipiche autunnali che solo una terra unica come l’Irpinia sa offrire.

Montefusco, con il suo borgo storico affacciato su una collina, è noto per il suo artigianato tradizionale, che include merletti, lavori all’uncinetto e al tombolo. Un luogo carico di storia che merita di essere scoperto.

A tal proposito, la sagra della castagna è un vero e proprio omaggio alle radici locali, con ballerini di ogni età che sfoggiano abiti d’epoca, realizzati dalle abili donne del borgo, portando in vita la storia e la cultura del posto.

Sale l’attesa, dunque, per uno degli eventi autunnali più attesi dell’Irpinia.