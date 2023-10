L’Asl di Avellino dona 18 reni artificiali all’associazione “Avellino nel mondo”.

L’ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, dona 18 reni artificiali in favore dell’Associazione “Avellino nel mondo” per fini umanitari e scopi non lucrativi.

I dispositivi già in dotazione e non più utilizzati presso il P.O. “Criscuoli-Frieri” di Sant’Angelo dei Lombardi, a seguito dell’acquisizione delle nuove apparecchiature tramite adesione all’Accordo Quadro CONSIP, verranno consegnati nella giornata di domani 17 ottobre alle ore 12.30 all’Associazione “Avellino nel mondo”.

L’Associazione di promozione sociale si occupa dal 2003 di progetti sociali sanitari in collaborazione con la Caritas Diocesana e l’Ufficio Migrantes di Avellino. Le 18 apparecchiature per dialisi extracorporea, ubicate presso il P.O. di Sant’Angelo dei Lombardi, verranno cedute gratuitamente a titolo di contributo per lo svolgimento delle proprie attività assistenziali, attinenti alla costruzione di un ospedale nel villaggio di Thidelly, nella regione del Kolda, situata nel Sud del Senegal.