Sant’Agata de’ Goti, riapre il Museo Diocesano

Il prossimo martedì 18 luglio alle ore 19 riapriranno finalmente le porte del Museo

Diocesano e degli annessi Luoghi Alfonsiani di Sant’Agata de’ Goti, inaugurati per la

prima volta nel 1997 dall’allora cardinale Joseph Ratzinger, futuro papa Benedetto XVI. La

riapertura di questi luoghi è stata resa possibile grazie a un progetto finanziato con risorse

a valere sul programma “Cultura Crea 2.0” gestito da Invitalia e realizzato dalla

cooperativa sociale di comunità iCare, in collaborazione con la società di consulenza

direzionale sulle strategie di sviluppo Sef Consulting e con l’agenzia di comunicazione

Arcadia srl. Un prezioso traguardo che rappresenta, soprattutto, un’opportunità per i

giovani, per le loro competenze e per il nostro territorio. L’evento di inaugurazione del

“MILA – Museo Itinerante dei Luoghi Alfonsiani” e dei suoi due percorsi turistici (che

collegano tra loro posti che testimoniano la presenza, la vita e la predicazione del santo

napoletano Sant’Alfonso Maria de’ Liguori a Sant’Agata de’ Goti) si terrà, come detto, a

partire dalle ore 19 presso il Palazzo Episcopale, con la riapertura al pubblico dei luoghi

vissuti da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

Dopo un momento iniziale di accoglienza e di saluti istituzionali, interverranno per

presentare la realtà del progetto MILA don Matteo Prodi, Presidente della Cooperativa

Sociale di Comunità iCare, e Rosangela Ciaramella, responsabile del progetto MILA e

Project Manager, che esporranno anche quali sono i diversi punti d’interesse storico-religioso-culturale di quella che si presenta, davvero, come una grande e unica occasione non solo per Sant’Agata de’ Goti, ma per l’intero territorio delle Valli Caudina e Telesina.

Mentre la prof.ssa Marcella Campanelli, Professore associato di Storia Moderna presso

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, relazionerà sui 13 anni di episcopato di

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori a Sant’Agata de’ Goti. Concluderà l’inaugurazione, con il

taglio del nastro e la benedizione dei locali, il vescovo diocesano mons. Giuseppe

Mazzafaro. Il tutto terminerà con un brindisi e con un rinfresco preparato dalla pasticceria

sociale di comunità DolceMente della cooperativa iCare. Insomma sta per rivedere la luce

ed essere riaperto al pubblico uno scrigno di arte, fede e cultura dal valore inestimabile. Il

progetto del MILA (Museo Itinerante dei Luoghi Alfonsiani) – afferma il presidente della

cooperativa sociale di comunità iCare – mette insieme due bisogni: la valorizzazione delle

tante bellezze esistenti e preziose (come, per esempio, i luoghi alfonsiani e la straordinaria

figura di santità di Sant’Alfonso) e il generare speranza sul territorio attraverso la

creazione di un po’ di lavoro. Il desiderio nostro è sempre assolutamente lo stesso –

termina don Matteo – e cioè che la coop. iCare, anche attraverso questa progettualità,

prosegua su questa strada di creare comunità a partire dalle ferite e dalle bellezze del

sociale, creando prospettive per i giovani, in particolare per quelli che desiderano e

scelgono rimanere nel loro territorio”.