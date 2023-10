Silvi Marina, l’AC diocesana all’incontro nazionale dell’ACR: SuPer

Quattro ragazzi della Diocesi, accompagnati dai responsabili diocesani dell’ACR Marco Lavorgna e Grazia Carlo, hanno rappresentato l’Azione Cattolica diocesana a Silvi Marina (TE), all’incontro nazionale dell’ACR ” SuPer – Piccoli capaci di grandi cose con Te”.

Si va alla scoperta dei propri “superpoteri” (alias dei propri talenti) e del capire come mettere generosamente in campo questi doni preziosi nelle proprie vite e a disposizione del bene delle proprie comunità e territori, per risolvere le vicende più complicate e a superare gli ostacoli più insormontabili.

Un’esperienza bellissima, tra significato dell’espressione “mettersi a servizio” e attività ludiche, che, sicuramente, non dimenticheranno tanto facilmente. L’incontro nazionale “SuPer”, organizzato dall’Azione Cattolica dei Ragazzi, ha visto più di 900 ragazzi e ragazze acierrini di tutt’Italia, accompagnati dai loro educatori, per condividere i propri desideri, sogni e progetti, in uno stile e modalità attenta e dialogante di ascolto.

“I piccoli – affermano Marco e Grazia – sono dono prezioso per tutti e, per questo, andrebbero sempre ascoltati. Dovremmo continuamente imparare ad accorgercene un pò di più e ad essere grati, noi per primi, della possibilità di camminare accanto a loro”.