Asd Città di Solofra comunica che, in occasione della semifinale playoff, in programma domenica 30 aprile alle ore 16:30 presso lo stadio “Guariglia” di Agropoli verranno messe a disposizione delle navette per tutti gli appassionati gialloblù che vorranno seguire la squadra in trasferta.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi allo stadio “Gallucci” dal giorno lunedì 24 aprile dalle ore 16:00 in poi.

Ancora una volta, tutti insieme, a sostegno dei nostri colori.