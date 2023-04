Benevento, l’Unisannio ospita la giornalista Asmae Dachan

Il 26 aprile l’Università del Sannio ospita Asmae Dachan, giornalista professionista, fotografa, poeta e scrittrice italo-siriana.

Alle ore 11, nella Sala Letture di Palazzo De Simone in Piazza Arechi II, le studentesse e gli studenti UNISANNIO dialogheranno con la giornalista esperta di Medio Oriente, Siria, diritti umani, Islam, dialogo interreligioso e lavoro. “Incontrando gli sguardi. Il giornalismo di prossimità per il racconto dei diritti” è il tema dell’evento.

Asmae Dachan lavora come freelance per diverse testate nazionali e internazionali. Ha operato in Italia, Turchia, Siria, Grecia, Giordania, Inghilterra, Belgio, Etiopia e Tanzania. È creatrice e autrice del blog Diario di Siria – “Scrivere per riscoprire il valore della vita umana” e dei podcast “Siria, guerra e gelsomini” e “Nelle nostre case”. È attivista per la pace e la non violenza.