Avellino, 4 indisponibili per la sfida al Partenio, dubbi per Rastelli

L’ultimo turno di campionato è alle porte. Domenica alle 17.30 il Monterosi Tuscia raggiungerà il “Partenio-Lombardi” per una gara che si prospetta decisiva per il risultato finale in classifica.

In una stagione piena di risultati altalenanti per i biancoverdi, il match di domenica proietterà l’Avellino verso il suo futuro, con le piste playoff, playout e salvezza diretta che rimangono tutte aperte.. Dall’altra parte c’è il discorso legato alle sorti dell’allenatore e del ds.

Al Partenio non ci saranno Sonny D’Angelo, squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata ad Andria, e gli infortunati Mamadou Kanoute (riposo e terapie per il risentimento al ginocchio) e Ramzi Aya (programma di recupero). Oltre a loro c’è da aggiungere Raffaele Russo, che si è da poco operato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore, ed è fuori dalla sconfitta a Castellammare di Stabia.

Rastelli dunque punterà su Federico Casarini, recuperato dopo aver scontato il turno di squalifica. Nel reparto offensivo si vedrà Marcello Trotta.