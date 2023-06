Benevento, truffe per percepire fondi destinati ai disastri dell’alluvione del 2015.

L’inchiesta della Guardia di Finanza che vedeva coinvolte due donne presunte beneficiarie di fondi per l’alluvione del 2015, di Ceppaloni, è stata rinviata a giudizio dal Gup Maria Di Carlo.

Le due donne coinvolte nell’inchiesta sono ora decedute. Dovranno in ogni modo affrontare il processo, che si terrà il 14 dicembre, V.M. un tecnico del Comune di Ceppaloni, e l’architetto P.M., chiamato in causa come tecnico privato.

A suscitare attenzione le domande di due cittadini effettuate al fine di ricevere contributi statali destinati a coprire i danni provocati dagli eventi alluvionali del 14 e 15 ottobre del 2015. Queste sarebbero state consolidate dalle perizie non veritiere redatte dal tecnico privato, la cui veridicità era stata attestata dall’incaricato del Comune di Ceppaloni.

In errore era stato indotto anche l’uomo che aveva accolto le domande e consentito all’Ufficio tecnico del comune di Ceppaloni di autorizzare il pagamento, illecito, dell’importo di 128mila euro, per danni che non si sarebbero mai verificati.