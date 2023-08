Summonte, tutto pronto per “Starze in…Festa”

Torna “Starze in…Festa”, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria S.S. Addolorata a Summonte.

L’evento è organizzato dal Comitato Festa Maria SS. Addolorata, in collaborazione con il patrocinio del Comune di Summonte, e si svolgerà la prima domenica di Settembre, nella frazione Starze di Summonte.

Da stasera, venerdì 25 Agosto 2023, prenderà il via il programma religioso con l’apertura della Novena in onore della Madonna, e continuerà fino a domenica 3 settembre con le celebrazioni giornaliere della Santa Messa, presso la Chiesa di Starze. A seguire si terrà la solenne processione per le vie del paese, che concluderà il programma religioso con il rientro in Chiesa della immagine sacra della Madonna.

Non mancheranno ottimi stand gastronomici accompagnati dalla musica e tanto intrattenimento per vivere al pieno un momento di divertimento.

Mentre da venerdì 1 a domenica 3 Settembre, nella piazza Don Carmine Dello Russo, si svolgerà la “Sagra dello Strozzaprete”, in cui sarà possibile degustare i deliziosi prodotti tipici locali presenti all’evento, accompagnati da un buon bicchiere di vino locale.

Le serate del 2 e 3 Settembre 2023 saranno animate da buona musica con il concerto dei “Malamente” e lo Show di Luca Sepe “La vita è uno scherzo meraviglioso”.

I festeggiamenti si chiuderanno con i tradizionali fuochi pirotecnici.