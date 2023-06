The Kolors ad Ariano, concerto rinviato

La tragica scomparsa dei tre giovani in un incidente stradale il 28 maggio scorso aveva spinto il Comitato per la festa, a rinviare a data da destinarsi i festeggiamenti civili che prevedevano, tra le altre cose, il concerto dei The Kolors per la data di domani, 14 giugno. Troppo dolore per i ragazzi e per l’intera città, l’animo di festeggiare non c’era proprio. Non che le cose cambino molto dopo un mese, ma almeno è stato rispettato un periodo di lutto.La nuova data concordata con lo staff dei The Kolors è per il 12 luglio 2023, sempre alle 22 e sempre in piazza Mazzini.

Dunque l’appuntamento è solo rinviato.