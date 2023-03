Torre le Nocelle, grande successo per la scuola di ballo “Tileve Dance”

Quando impegno, dedizione, costanza e sacrificio ripagano. Un bel risultato ottenuto dalla scuola di ballo Tileve Dance, della Maestra Tilde Tedesco. Si è tenuto, domenica 26 Marzo, il Campionato Asi Regionale di danza sportiva, al Palazzetto dello Sport Palatedeschi di Benevento. Non male per la scuola di ballo di Torre le Nocelle, che ha portato a casa diverse vittorie con vari gruppi, primeggiando tra ben 150 gruppi in gara. Infatti, per la categoria SHOW DANCE UNDER 9, il gruppo dei più piccini della scuola della maestra Tilde, vince un bel primo posto, e sempre con loro, ottiene il terzo posto per la categoria SINCRO LATIN UNDER 9.

Una bella soddisfazione, queste vittorie, soprattutto per la partecipazione di bambine di soli 6 anni che ballano da soli pochissimi mesi. Queste le parole della Maestra rivolte ai suoi piccoli ballerini: << I miei piccoli cuccioli sono stati meravigliosi, nonostante l’agitazione e l’ansia del momento. La maggior parte di loro li ho visti crescere e questo mi riempie il cuore di gioia, è un gruppo saldo, ben unito e questa è la mia soddisfazione più grande. Sempre meglio per l’avvenire.>>

Cosi dicendo ringrazia: Michela, Cristiana, Carlotta, Giorgia, Benedetta, Lorenzo, Brian, Ginevra, Annalisa, Fiorella, Emily, Alessandra, Anna, Maria, Aurora e Angelica. Le soddisfazioni non vengono donate alla Tivele solo dai più piccini ma anche dalle ballerine adulte, perché non è finita qui, un altro importantissimo traguardo appunto è stato ottenuto dal gruppo delle ballerine adulte, che si sono classificati primi per la categoria SHOW DANCE OVER 50. << Sono tanto orgogliosa di tutte, le ammiro molto perché ogni volta si mettono in gioco affrontando sempre sfide nuove e diverse. Il ballo è divertimento, ma il nostro gruppo ormai è famiglia.>> Queste sono le dolci parole che la Maestra Tilde Dedica alle protagoniste del gruppo over 50, ringraziandole tutte ancora una ad una: Lucrezia, Giusy, Mariachiara, Gina, Francesca, Giulia, Silvia, Carmen, Anna, Ada, Gilda, Silvia, Carmela, Valeria e Paola. Inoltre la maestra Tilde dedica un ringraziamento speciale a tutti i genitori del gruppo dei piccoli, per il sostegno e il supporto e in particolar modo ringrazia la sua Giovanna per l’aiuto prezioso che da a tutta la Tileve. Ancora tanti complimenti alla Maestra Tilde Tedesco, della scuola di ballo Tileve Dance di Torre le Nocelle.

Per informazioni sui corsi, vi invitiamo a visionare le pagine Facebook ed Instagram “TILEVE DANCE”