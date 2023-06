Torrecuso, Giornata dimostrativa del progetto V.In.Te.S. dal suolo al calice.

Il progetto V.In Te.S. “Viticoltura, Innovazione e Tecnologia per i Vini del Sannio” illustrerà i progressi della microzonazione del vigneto con la tecnologia Vintes.

Il workshop tecnico si terrà il giorno 7 luglio alle ore 18 presso l’azienda partner di progetto Il Poggio di Famiglia Fusco Viticoltori a Torrecuso.

A fare gli onori di casa, Carmine Fusco, con l’azienda Il Poggio e Presidente CIA Benevento. Seguiranno i saluti e l’introduzione di Valentino Salvatore, Capofila di Progetto e Amministratore di Agrodigit, per poi entrare nel vivo dell’incontro con il progetto Vintes.

Il progetto Vintes ha lavorato a lungo sull’importante tema del vigore delle piante di vite e sulla sua correlazione con la qualità delle uve.

Questo perché il vigore dipende anche dal tipo di suolo su cui cresce la pianta e dalle sue caratteristiche, come i nutrienti e l’acqua disponibili. Il progetto Vintes ha approfondito questo aspetto, utilizzando tecnologie all’avanguardia per acquisire informazioni sulla struttura e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei suoli. Ce ne parleranno Marco Ammoniaci e Sergio Puccioni, ricercatori del CREA Viticoltura ed Enologia di Arezzo, Centro di Ricerca che da anni si occupa di trasferimento dell’innovazione all’interno dei Progetti regionali PSR.

Delle analisi quali-quantitative delle uve, delle proprietà dei vini e i risultati delle ricerche svolte dal Dipartimento di Scienze e Tecnologia dell’Università degli Studi del Sannio, esporrà in modo sapiente il Professore Ettore Varricchio, docente di qualità e tecniche di produzioni alimentari e Presidente Corsi di Laurea in Biologia e approfondirà Maria Chiara Di Meo, Docente do controllo dei processi di produzione.

Le conclusioni sono lasciate alla professionalità e la sapienza di Maria Grazia De Luca dell’Associazione Italiana Sommelier con cui verranno degustati i vini di progetto.

La quarta giornata dimostrativa rappresenta un importante momento per approfondire la conoscenza delle tecnologie Vintes e dei progressi raggiunti nel campo della microzonazione del vigneto. Sarà anche l’occasione per gli operatori del settore, le aziende del territorio e gli appassionati di vino di entrare in contatto diretto con i ricercatori e di scambiare idee ed esperienze.