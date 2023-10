Università Giustino Fortunato, ospite dell’UniFortunato di Benevento

L’Università Giustino Fortunato e la SSML accanto alle funzioni istituzionali, di didattica e di ricerca, perseguono la Terza Missione ed il public engagement, ovvero tutte le attività connesse al trasferimento tecnologico. In questo ambito, ormai da anni, l’Università e la SSML hanno inteso avviare programmi di sviluppo locale e nazionale con enti e associazioni territoriali e nazionali, collaborazioni con imprese e cittadini coinvolgendoli in attività culturali e di educazione scientifica e culturale nonché nella promozione di percorsi di orientamento al lavoro e progetti di ricerca. Particolarmente significativo è l’accordo sottoscritto in data odierna che permetterà all’Ateneo ed alla SSML di progettare con i partner dell’importante Consorzio iniziative a sostegno di studenti e laureati anche in vista di una più efficace sinergia tra mondo della formazione, dell’impresa e del lavoro.

A sottoscrivere l’accordo il Magnifico dell’UniFortunato Rettore Prof. Giuseppe Acocella, il Prof. Paolo Palumbo,Vicario della SSML di Benevento, l’Arch. Flavian Basile e l’Avv. Consuelo Basile che hanno espresso soddisfazione per l’importante percorso di collaborazione nato qualche tempo fa e che oggi si è concretizzato ufficialmente e che nei prossimi giorni darà vita una serie di importanti iniziative.