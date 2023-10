Benevento, autunno Chitarristico al Conservatorio “N. Sala” di Benevento 11ª Edizione

Venerdì 20 ottobre alle 19,15 nel Complesso di San Vittorino chiude i battenti l’undicesima edizione dell’Autunno Chitarristico, manifestazione organizzata dal Conservatorio N. Sala di Benevento sotto la direzione artistica del M° Piero Viti, concertista di fama internazionale e docente titolare di chitarra nell’istituto di alta formazione musicale sannita.

Il Festival si chiuderà con il suo evento di punta tanto atteso, il concerto orchestrale che vedrà coinvolti alcuni solisti di fama internazionale al fianco della collaudata Orchestra del Conservatorio “Sala” diretta da Francesco D’Ovidio. Ad impreziosire la serata la riproposizione, dopo 70 anni dalla sua scrittura, di uno dei maggiori capolavori della letteratura per chitarra e orchestra, lo splendido “Concerto dell’Argentarola” di Ennio Porrino, opera scritta nel 1953 e portata al successo nel 1954 da Mario Gangi (in una celebre incisione discografica e in alcuni concerti tenuti per la Rai e per la Radio Svizzera) e poi mai più riproposta in concerto da allora. Il lavoro sarà eseguito, come solista, da un fuoriclasse della chitarra, Giulio Tampalini, uno dei maggiori interpreti italiani dello strumento.

L’esecuzione sarà preceduta da una breve presentazione curata dalla figlia del compositore, Stefania Porrino, anch’essa ospite d’eccezione della serata. Nello stesso programma saranno, inoltre, eseguiti con l’Orchestra il Concerto di Reginald Smith-Brindle, anch’esso una rarità, con Duilio Meucci solista alla chitarra, vero e proprio esperto di questo autore di cui sta curando l’incisione dell’integrale dell’opera chitarristica per l’etichetta Naxos, e “In the Early Morpihng”, una coinvolgente pagina dell’apprezzato compositore partenopeo Vincenzo Palermo, proposta dal giovane ma già affermato virtuoso del flauto Franco Ascolese in duo con il curatore artistico della manifestazione, Piero Viti, entrambi docenti presso il Conservatorio “Sala” di Benevento.

L’evento sarà anticipato alle ore 17,00 dal concerto del Sannio Guitar Ensemble diretto da Mario Fragnito e dal recital del giovane talentuoso Domenico Mottola (di scena alle 18,00), entrambi docenti del Conservatorio sannita, mentre nella mattinata dello stesso giorno si terranno le Master Class di Massimo Delle Cese, docente del Santa Cecilia di Roma, e di Anabel Montesinos, chitarrista spagnola di fama internazionale, ospite d’eccezione del Festival.