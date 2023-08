Venticano, mostra “Picasso 4Tune”

In occasione dei 50 anni dalla morte di PABLO PICASSO (Malaga, 25 ottobre 1881- Mougins, 8 aprile 1973) l’Associazione di Promozione Sociale e Culturale “LIMES APS” di Venticano celebra il grande pittore spagnolo omaggiandolo con una piccola Esposizione d’arte dal titolo “Picasso 4TUNE” che si terrà dall’1 al 10 settembre 2023 in Piazza Monumenti ai Caduti di Venticano, aperta tutti i giorni dalle 17 alle 22.

Presenti sei artisti campani già noti nell’ambito del panorama artistico nazionale e internazionale. In un ambiente intimo e accogliente sarà possibile ammirare i lavori di Gaetano Maffeo, con l’opera “La nuova Guernica (omaggio a Picasso); Giuliana Palumbo con l’opera “Vesuvio Cubista”; Gianpiero Mustone con l’opera “Sulle orme-melody di Picasso”; Gianni Spagnuolo con l’opera “Omaggio a Pablo Picasso”; Sabino Matta con la riproduzione in stampa dell’opera “Pablo Picasso” (oggi in collezione privata) e Nicola Russo Neotto con l’opera “Pablo (Disabilità)”.

Le opere dei sei artisti sono state realizzate ad hoc per la Mostra “Picasso 4Tune” in un work in progress completamente ispirato al grande maestro spagnolo.

L’Associazione Culturale “Limes APS, ha voluto puntare sull’originalità dell’esposizione, mirando a contenere un numero esiguo di opere di altissimo profilo, in grado di comunicare il messaggio di ogni singolo artista che ha lavorato esclusivamente per omaggiare il genio di Picasso in piena libertà di interpretazione,

Vera novità della Mostra è la presenza di un QR-Code, che è stato abbinato a ciascuna opera. Avvicinando al QR-Code il proprio dispositivo cellulare, inquadrandolo con la fotocamera, sarà possibile ascoltare una melodia, un brano musicale che è stato abbinato all’opera stessa, e che dunque la caratterizza ‘musicalmente’.

A fare da contorno alle sei opere ispirate a Picasso, l’Organizzazione ha voluto dedicare un piccolo spazio all’artista Maestro Franco Carrarelli (l’Irpino), che sarà presente in seno all’esposizione “Picasso 4Tune” con tre dei suoi maggiori lavori, che il Maestro ha personalmente selezionato per la mostra: “Il Sogno” opera del 2012; “La nonna” opera del 2020 e “Le chiavi del tempo” del 2007.

La Mostra è “Progetto finanziato con la L.R. n. 7/2003, contributi per la promozione culturale anno 2023” della Regione Campania e vede il Patrocinio Morale del Comune di Venticano.Curatrice della Mostra: Elisabetta de Feo.Partners di Progetto: Regione Campania, Comune di Venticano, PA Global Service SRL di Venticano (Av).

Comunicazione e Marketing: MEF Communication srl di Venticano (Av)

La Mostra rientra nell’ambito degli Eventi dell’Estate Venticanese 2023.L’Associazione LIMES APS nasce per volontà di giovani professionisti che operano da anni nell’ambito della gestione dei beni culturali, della promozione territoriale e del marketing turistico.

Costituitasi lo scorso 14 ottobre 2022 l’Associazione è iscritta negli elenchi RUNTS dal 7 dicembre del 2022. Persegue attività di interesse generale senza scopo di lucro, volte al raggiungimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere riguardano l’educazione, istruzione e formazione professionale, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Note sulla Mostra: il genio Picasso.

Picasso nella sua vita elaborò diversi linguaggi figurativi il più importante dei quali fu il Cubismo che fondò insieme a Georges Braque.La sua opera viaggia nel cosmo dei colori dell’anima per incarnare i colori reali, impastati alla realtà, sempre più scavata e indagata dalla smania dell’artista.Il periodo blu, il periodo rosa, il periodo nero (detto anche periodo africano o proto-cubista), il periodo della scomposizione, rappresentanto l’impeto la passione e il trasporto della sua irrequietezza di artista e di uomo, alla continua ricerca di quel qualcosa che gli sfugge e perennemente insegue.

«L’evento è occasione per raccontare Pablo Picasso, per conoscere la sua creatività prorompente, attraverso l’occhio e la mano dei sei noti artisti campani che hanno accettato, con estremo mio piacere, l’invito a essere presenti all’Esposizione Picasso 4Tune. E li ringrazio Tutti per la collaborazione, l’apertura e la disponibilità».